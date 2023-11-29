Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области откроют новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут по Курской области «Соловьи и железо», получил статус национального. 
Фото с телеграмм канала губернатора Курской области Романа Старовойта

Читайте также

Это даст региону возможность получить федеральный грант на развитие и информационную поддержку для дополнительного привлечения туристов из других субъектов РФ.

Двухдневный туристический маршрут называется «Соловьи и железо», как и стенд Курской области на Международной выставке-форуме «Россия». 
Национальный маршрут объединяет в себе разноплановые достопримечательности и сочетает несколько тематических линий: военно-патриотическую, этнографическую, промышленную и православную. Среди объектов для показа главные жемчужины Соловьиного края: Коренная пустынь, мемориальный комплекс «Курская битва», усадьба А.А. Фета, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк мельниц» и ряд других.

Первые поездки по новому национальному маршруту запланированы на апрель 2024 года. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

ООО «Авангард» выплатит более 400 тысяч рублей за незаконную добычу песка

В Курск прибудут три новых трамвая «Львенок»

Курская область была представлена на Международном форуме «Российский промышленник»

Для Курской городской клинической больницы приобрели новое оборудование за 30 млн рублей

В Солнцевском районе продолжается расчистка ручья Меловского

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске