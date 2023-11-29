В Курской области откроют новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут по Курской области «Соловьи и железо», получил статус национального.

Это даст региону возможность получить федеральный грант на развитие и информационную поддержку для дополнительного привлечения туристов из других субъектов РФ.Двухдневный туристический маршрут называется «Соловьи и железо», как и стенд Курской области на Международной выставке-форуме «Россия».Национальный маршрут объединяет в себе разноплановые достопримечательности и сочетает несколько тематических линий: военно-патриотическую, этнографическую, промышленную и православную. Среди объектов для показа главные жемчужины Соловьиного края: Коренная пустынь, мемориальный комплекс «Курская битва», усадьба А.А. Фета, ландшафтно-этнографический комплекс «Парк мельниц» и ряд других.Первые поездки по новому национальному маршруту запланированы на апрель 2024 года.