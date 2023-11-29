Курская область была представлена на Международном форуме «Российский промышленник»

Промышленный потенциал Курской области представили на Международном форуме «Российский промышленник».

Наш стенд осмотрел первый заместитель главы Минпромторга России Василий Осьмаков. Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев поблагодарил его за поддержку курских предприятий и обсудили с ним планы по привлечению финансирования на следующий год.Наша делегация провела несколько встреч. Руководителю Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину куряне рассказали о работе регионального отделения организации, с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым они обсудили развитие сотрудничества.В рамках форума Сергей Стародубцев и министр промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов встретились с руководством светотехнической корпорации «Боос Лайтинг Групп». Оборудование предприятия могут использовать, например, в сельском хозяйстве региона или в торговле.ГК «Кировский завод», куда входит и щигровский «Геомаш», является ведущим производителем тяжелых тракторов не только в России, но и в мире – 4,5 тысячи машин в год. Курская делегация обсудила с руководством предприятия перспективы кооперации, поскольку там работают над расширением списка поставщиков. Курский аккумуляторный завод готов отправлять туда свою продукцию, ведь объемы и номенклатура существенно выросли за последний год; сегодня здесь выпускают около 300 наименований батарей