ООО «Авангард» выплатит более 400 тысяч рублей за незаконную добычу песка

ООО «Авангард» осуществляло незаконную добычу песка вблизи села Кульбаки Глушковского района.

Это было установлено в 2021 году при проверке информации о нарушении природоохранного законодательства, которая поступила в адрес Минприроды Курской области.Добыча песка велась на территории около 500 кв. м. Специалисты аккредитованной лаборатории произвели отборы проб для проведения гранулометрического анализа. Согласно заключению экспертов, незаконно извлеченный грунт является общераспространенным полезным ископаемым - песком. Рассчитана сумма ущерба, причиненного недрам, она составила 284 813,66 рубля.Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности за пользование недрами без лицензии с наказанием в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.ООО «Авангард» не согласилось с данным постановлением и обратилось с жалобой в Арбитражный суд Курской области. По результатам рассмотрения юридическому лицу в ее удовлетворении было отказано. Апелляционная жалоба юрлица тоже осталась без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.