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Лента новостей / Спорт

Приобретение Марко Асенсио - неожиданный трансферный ход «ПСЖ»

Трансферы в футболе - это процесс перемещения футбольных игроков из одного клуба в другой. 

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Это может происходить внутри одной страны или между разными странами. Трансферы могут быть временными или постоянными, в зависимости от типа соглашения между клубами и игроком. Трансферы существенно влияют на шансы клубов завоевать трофеи. При этом любители спортивных прогнозов в любом случае могут забрать бонусы по ссылке: https://meta-ratings.kz/bonuses/parimatch-kz/promokody/.  
Когда клуб хочет подписать нового игрока, он предлагает трансферные условия - то есть, сумму денег, которую они готовы заплатить за игрока, или условия обмена другими игроками. Если текущий клуб игрока и сам игрок соглашаются с предложением, тогда трансфер считается завершенным, и игрок переходит в новый клуб. Этот процесс обычно происходит во время трансферного окна, который предоставляет клубам определенный период времени для проведения таких сделок.
«Пари Сен-Жермен» – это не та команда, которую обычно ассоциируют с выгодными приобретениями. Однако этим летом чемпионы Лиги 1 несколько изменили свой подход, прихватив на бесплатных трансферах ряд надежных игроков.
Марко Асенсио - один из них. Трехкратный победитель Лиги чемпионов завершил свою карьеру в «Реале» после семи сезонов в июле. Испанец никогда не был настоящей суперзвездой на «Сантьяго Бернабеу», но за эти годы он забил более чем положенную ему долю важных голов, а его универсальность сделает его чрезвычайно полезным вариантом для Луиса Энрике в этом сезоне. Он уже дважды забил за свой новый клуб.
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