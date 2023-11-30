В Курске впервые зарегистрирована собственность по машиночитаемой доверенности

В курском Росреестре впервые осуществлена государственная регистрация права собственности на объект недвижимости по уникальному в своем роде пакету документов, содержащему в составе машиночитаемую доверенность (МЧД).







- Подобный документ получили впервые, и после проведения правовой экспертизы успешно зарегистрировали сделку в течение 24 часов, - сообщил замруководителя Управления Росреестра по Курской области Александр Емельянов.Возможность использования машиночитаемой доверенности при подаче заявлений в Росреестр на государственный кадастровый учет и регистрацию прав юридическими лицами появилась в сентябре 2023 года.Доверенности, выданные до 31.08.2023, продолжают действовать. А вот вновь выдаваемые электронные доверенности должны быть подготовлены в новом формате.Машиночитаемая доверенность отличается от бумажного экземпляра тем, что подписывается квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя в файле формата XML. XML-формат делает возможным автоматическое машинное считывание и проверку содержащейся в доверенности информации. В целях получения такой доверенности необходимо обратиться к нотариусу.