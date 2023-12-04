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В 2024 году проведут модернизацию центральной городской детской библиотеки

Открыта горячая линия по вопросам качества новогодних подарков

В Доме Советов состоялось заседание качественного теплоснабжения

В Курск доставили три новых трамвая

6 декабря состоится прямой эфир с губернатором Курской области

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