https://clck.ru/36tPyx, а также график выездного приема https://clck.ru/36tPzy.На официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области размещены график приема граждан руководителями в декабре 2023 года
Прием проводится по предварительной записи по тел. +7 (4712) 70-11-71. Письменные обращения можно направить по факсу +7 (4712) 70-11-59. Дополнительно на официальном сайте работает онлайн-сервис «Обращения граждан» https://clck.ru/ehXut.
На официальном сайте Правительства Курской области размещен график приема граждан
Продолжается личный прием граждан должностными лицами исполнительных органов Курской области.