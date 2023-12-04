В Курске появился почтовый ящик для писем Деду Морозу

Почтовые ящики для писем Деду Морозу появились 1 декабря в отделениях Почты по всей стране.

Послания можно опустить в них до 31 декабря. В Курске такой ящик стоит в клиентском зале отделения 305000 на Красной площади, д. 8.Письма можно отправить не только главному волшебнику в Великий Устюг. Посланий ждут Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане – Кыш Бабай, в Улан-Удэ – Сааган Убгэн.Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно заполнить адресные строки и наклеить марку.