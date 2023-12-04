В Курск доставили три новых трамвая
Трамваи доставили из Санкт-Петербурга, где они были произведены для Курска на Невском заводе электрического транспорта.
Фото из официальной группы ВК Курская область
«Львенок» рассчитан на 40 посадочных мест, его максимальная вместимость – до 160 пассажиров. Трамвай оснащен системой климат-контроля и электронным табло. Перед выходом на маршруты все вагоны оснастят валидаторами для бесконтактной оплаты. Оборудование подвижного состава обеспечивает комфорт для всех пассажиров, в том числе для маломобильных граждан.
Тестовая эксплуатация новых трамваев по плану должна начаться весной следующего года