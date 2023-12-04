В Доме Советов состоялось заседание качественного теплоснабжения
Одна из основных тем встречи – планы по реконструкции теплосетей на ближайшие годы.
Также регионом разработана программа по модернизации коммунальной инфраструктуры Курской области, в которую вошли самые аварийные участки магистральных теплосетей, находящихся в собственности АО «Квадра». Уже реконструировано 1,26 км на отрезке улица Студенческая – проспект Дружбы, в 2024 году планируется заменить еще 0,93 км трубопровода по улице Орловской.
На заседании обсудили способы сокращения сроков устранения повреждений, восстановления благоустройства, а также вопросы оперативного информирования жителей в случае отключения теплоснабжения и сроках его восстановления.