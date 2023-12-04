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Лента новостей / В регионе

В Доме Советов состоялось заседание качественного теплоснабжения

 Одна из основных тем встречи – планы по реконструкции теплосетей на ближайшие годы. 

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Их износ на сегодняшний день составляет более 70%, поэтому вопрос остается острым, несмотря на увеличение объемов замены. Так, в текущем году завершен третий этап реконструкции теплосетей в рамках концессионного соглашения при финансовой поддержке из областного бюджета и Фонда развития территорий. На реализацию трехлетнего проекта направлено более 600 млн рублей, реконструировано 45 км тепловых сетей.

Также регионом разработана программа по модернизации коммунальной инфраструктуры Курской области, в которую вошли самые аварийные участки магистральных теплосетей, находящихся в собственности АО «Квадра». Уже реконструировано 1,26 км на отрезке улица Студенческая – проспект Дружбы, в 2024 году планируется заменить еще 0,93 км трубопровода по улице Орловской.

 На заседании обсудили способы сокращения сроков устранения повреждений, восстановления благоустройства, а также вопросы оперативного информирования жителей в случае отключения теплоснабжения и сроках его восстановления. 
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