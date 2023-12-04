Открыта горячая линия по вопросам качества новогодних подарков
В Управлении Роспотребнадзора по Курской области открыта горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.
Консультацию можно получить по следующим телефонам Управления Роспотребнадзора по Курской области:
- в Курске — 8-800-300-84-50;
- в Железногорске - 8 (47148) 2-46-49;
- в Льгове - 8 (47140) 2-14-88;
- в Судже - 8 (47143) 2-16-38;
- в Щиграх - 8 (47145) 4-39-65;
по телефонам Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области:
- в Курске - 8 (4712) 52-10-26, 70-14-36;
- в Железногорске - 8 (47148) 3-17-04;
- в Льгове - 8 (47140) 2-31-32;
- в Судже - 8 (47143) 2-18-39;
- в Щиграх - 8 (47145) 4-20-65.
Дополнительно каждый потребитель может обратиться в единый консультационный центр, который работает круглосуточно по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).