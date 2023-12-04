Открыта горячая линия по вопросам качества новогодних подарков

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области открыта горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора новогодних подарков.

Она будет работать до 15 декабря в будни с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.Консультацию можно получить по следующим телефонам Управления Роспотребнадзора по Курской области:- в Курске — 8-800-300-84-50;- в Железногорске - 8 (47148) 2-46-49;- в Льгове - 8 (47140) 2-14-88;- в Судже - 8 (47143) 2-16-38;- в Щиграх - 8 (47145) 4-39-65;по телефонам Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области:- в Курске - 8 (4712) 52-10-26, 70-14-36;- в Железногорске - 8 (47148) 3-17-04;- в Льгове - 8 (47140) 2-31-32;- в Судже - 8 (47143) 2-18-39;- в Щиграх - 8 (47145) 4-20-65.Дополнительно каждый потребитель может обратиться в единый консультационный центр, который работает круглосуточно по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).