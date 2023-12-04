В 2024 году проведут модернизацию центральной городской детской библиотеки
Курска Центральная городская детская библиотека Курска – в числе победителей конкурсного отбора на модернизацию библиотек в 2024 году.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
Центральной городской детской библиотеке направят на модернизацию 15 млн рублей из федерального бюджета. За счет этих средств будет произведено техническое переоснащение библиотеки, закуплено компьютерное и мультимедийное оборудование, приобретена современная, комфортная мебель, библиотечный фонд пополнится актуальной, современной литературой на различных носителях.
На средства, выделенные администрацией города Курска, а это более 11 млн рублей, в библиотеке произведут замену оконных и дверных блоков, системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, ремонт внутренних помещений и фасада.
Это будет уже четвёртая библиотека нового поколения в Курске.