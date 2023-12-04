В 2024 году проведут модернизацию центральной городской детской библиотеки

Курска Центральная городская детская библиотека Курска – в числе победителей конкурсного отбора на модернизацию библиотек в 2024 году.







Министерство культуры России подвело итоги конкурсного отбора российских субъектов, где пройдут масштабные обновления. В списке победителей оказалось 149 муниципальных библиотек.Центральной городской детской библиотеке направят на модернизацию 15 млн рублей из федерального бюджета. За счет этих средств будет произведено техническое переоснащение библиотеки, закуплено компьютерное и мультимедийное оборудование, приобретена современная, комфортная мебель, библиотечный фонд пополнится актуальной, современной литературой на различных носителях.На средства, выделенные администрацией города Курска, а это более 11 млн рублей, в библиотеке произведут замену оконных и дверных блоков, системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, ремонт внутренних помещений и фасада.Это будет уже четвёртая библиотека нового поколения в Курске.