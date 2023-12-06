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Курская область заняла 15-ю строку в «зеленом рейтинге»

Российский экологический оператор назвал 20 лучших регионов в сфере обращения с отходами в 2023 году. 

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Курская область получила высокую оценку и заняла 15-ю строку. Из наших соседей в двадцатку вошла только Липецкая область, она на 17-м месте.

«Зеленый рейтинг» характеризует вклад субъектов РФ и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России.

  В 2023 году регионы оценивали по восьми критериям: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО, охват населения раздельным накоплением отходов, динамика показателей обработки и утилизации, охват населения коммунальной услугой, дефицит мощностей по размещению отходов, бесперебойность вывоза мусора, соответствие территориальной схемы субъекта РФ правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ.
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