Курская область заняла 15-ю строку в «зеленом рейтинге»
Российский экологический оператор назвал 20 лучших регионов в сфере обращения с отходами в 2023 году.
«Зеленый рейтинг» характеризует вклад субъектов РФ и региональных операторов в создание благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в России.
В 2023 году регионы оценивали по восьми критериям: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО, охват населения раздельным накоплением отходов, динамика показателей обработки и утилизации, охват населения коммунальной услугой, дефицит мощностей по размещению отходов, бесперебойность вывоза мусора, соответствие территориальной схемы субъекта РФ правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ.