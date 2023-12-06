В Октябрьском районе завершено строительство 5 ФАПов
В Курской области продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение».
Фото с официального сайта Курская область
В начале следующего года, после того, как пункты будут оснащены оборудованием и пройдут процедуру лицензирования, в них примут первых пациентов.
Каждый ФАП рассчитан на 20 посещений в смену. Пациентам станут доступны первичная медицинская помощь, амбулаторное лечение и наблюдение, профилактические прививки и вакцинация, а также различные процедуры, в том числе ЭКГ.
Также на прошлой неделе в деревне Верхней Медведице закончили строительство отделения общей врачебной практики. Объект рассчитан на 40 посещений.