Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Октябрьском районе завершено строительство 5 ФАПов

В Курской области продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение».
Фото с официального сайта Курская область

Читайте также

 В Октябрьском районе в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» завершено строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов. 
В начале следующего года, после того, как пункты будут оснащены оборудованием и пройдут процедуру лицензирования, в них примут первых пациентов.
Каждый ФАП рассчитан на 20 посещений в смену. Пациентам станут доступны первичная медицинская помощь, амбулаторное лечение и наблюдение, профилактические прививки и вакцинация, а также различные процедуры, в том числе ЭКГ.
Также на прошлой неделе в деревне Верхней Медведице закончили строительство отделения общей врачебной практики. Объект рассчитан на 40 посещений.


 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Отключение водоснабжения

13 жителей Курской области получили ключи от адаптированных автомобилей Lada Granta

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел личный прием

В Курске заработали новые видиокамеры

Куряне выиграли восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске