В Октябрьском районе завершено строительство 5 ФАПов

В Курской области продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение».

В Октябрьском районе в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» завершено строительство 5 фельдшерско-акушерских пунктов.В начале следующего года, после того, как пункты будут оснащены оборудованием и пройдут процедуру лицензирования, в них примут первых пациентов.Каждый ФАП рассчитан на 20 посещений в смену. Пациентам станут доступны первичная медицинская помощь, амбулаторное лечение и наблюдение, профилактические прививки и вакцинация, а также различные процедуры, в том числе ЭКГ.Также на прошлой неделе в деревне Верхней Медведице закончили строительство отделения общей врачебной практики. Объект рассчитан на 40 посещений.