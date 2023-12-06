В Курске открылся завод по производству желатина

В селе Черницыно Курской области начал работать Высокотехнологичный завод по производству желатина для пищевой и фармацевтической промышленности.

Желатин будет производится полностью из отечественного сырья.Продукцию предприятия будут использовать в кондитерской, молочной промышленности, а также в фармацевтической отрасли, при изготовлении напитков. Как отметили в правительстве региона, по прогнозам, через два года объем потребления желатина в России составит порядка 12 тыс. тонн в год, завод в Курской области закроет около половины потребности российского рынка.