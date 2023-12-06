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Установлены новые вышки сотовой связи

 В 20 населенных пунктах Курской области установили вышки сотовой связи. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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 Новые объекты сотовой связи установили в 20 малых населенных пунктах Курской области:
• деревне Басово-Заречье и селе Карманово Железногорского района;
• селе Вабля Конышевского района;
• селах Жеденовка и Сальное, поселке Колячек Хомутовского района;
• деревне Нижнее Гридино Большесолдатского района;
• деревне Благодатное и селе Костельцево Курчатовского района;
• деревнях Полячково и Большой Орловке Льговского района;
• селах Верхнесмородино, Игишево и Березовец, деревне Красный Октябрь Поныровского района;
• деревне Зиборово Золотухинского района;
• деревнях Хмелевой и Жеребцово, хуторе Хвощине Курского района;
• селе Котельниково Обоянского района;
• селе Верхняя Ольшанка Пристенского района.


 
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