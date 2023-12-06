Установлены новые вышки сотовой связи

В 20 населенных пунктах Курской области установили вышки сотовой связи.

Новые объекты сотовой связи установили в 20 малых населенных пунктах Курской области:• деревне Басово-Заречье и селе Карманово Железногорского района;• селе Вабля Конышевского района;• селах Жеденовка и Сальное, поселке Колячек Хомутовского района;• деревне Нижнее Гридино Большесолдатского района;• деревне Благодатное и селе Костельцево Курчатовского района;• деревнях Полячково и Большой Орловке Льговского района;• селах Верхнесмородино, Игишево и Березовец, деревне Красный Октябрь Поныровского района;• деревне Зиборово Золотухинского района;• деревнях Хмелевой и Жеребцово, хуторе Хвощине Курского района;• селе Котельниково Обоянского района;• селе Верхняя Ольшанка Пристенского района.