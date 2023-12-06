В Курске заработали новые видиокамеры
В Курске по ряду улиц с помощью камер начали фиксировать пять видов нарушений.
Фото из официальной группы ВК Город Курск
— движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;
— проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе;
— невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;
— управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности;
— нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.
Указанные нарушения фиксируются по адресам:
— улица Радищева, 8;
— улица Карла Маркса — улица Школьная;
— улица Ленина, 27;
— проспект Дружбы, 18;
— улица 50 лет Октября, 126 Д;
— проспект Вячеслава Клыкова, 62.