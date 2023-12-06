Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске заработали новые видиокамеры

В Курске по ряду улиц с помощью камер начали фиксировать пять видов нарушений.


 
Фото из официальной группы ВК Город Курск

Читайте также

Штрафы теперь можно получить за:

— движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;

— проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе;

— невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;

— управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности;

— нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.

Указанные нарушения фиксируются по адресам:
— улица Радищева, 8;
— улица Карла Маркса — улица Школьная;
— улица Ленина, 27;
— проспект Дружбы, 18;
— улица 50 лет Октября, 126 Д;
 — проспект Вячеслава Клыкова, 62.


 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Отключение водоснабжения

13 жителей Курской области получили ключи от адаптированных автомобилей Lada Granta

Губернатор Курской области Роман Старовойт провел личный прием

Куряне выиграли восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ

Установлены новые вышки сотовой связи

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске