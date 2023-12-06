В Курске заработали новые видиокамеры

В Курске по ряду улиц с помощью камер начали фиксировать пять видов нарушений.







Штрафы теперь можно получить за:— движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;— проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе;— невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;— управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности;— нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства.Указанные нарушения фиксируются по адресам:— улица Радищева, 8;— улица Карла Маркса — улица Школьная;— улица Ленина, 27;— проспект Дружбы, 18;— улица 50 лет Октября, 126 Д;— проспект Вячеслава Клыкова, 62.