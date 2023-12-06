Губернатор Курской области Роман Старовойт провел личный прием

В ходе встречи глава региона получил обращения по 5 вопросам.

Первой стала просьба отремонтировать автомобильную дорогу, ведущую к детским оздоровительным лагерям в урочище Солянка. Глава Курска Игорь Куцак отметил, что ремонт дороги запланирован на 2024 год.Следующая проблема водоснабжения села Малый Змеинец. Действующий наружный водопровод пришел в негодность, из-за чего часто происходят порывы сетей.Глава Щигровского района Юрий Астахов доложил Роману Старовойту, что проектно-сметная документация по возведению нового водопровода разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. К 1 августа 2024 года работы будут завершены.Следующий заявитель попросил построить автодорогу по улице Радужной в посёлке Золотухино. Глава Золотухинского района Виктор Кожухов сообщил, что работы планируют выполнить в начале следующего года.Многодетная мама из Тимского района попросила секретаря реготделения партии оказать содействие в установке детской площадки по улице Молодежной села Леженьки. Сегодня там проживает 40 человек, из них 22 ребёнка дошкольного возраста.Строительство игрового комплекса запланировано в рамках проекта «Народный бюджет». Уже летом следующего года площадка будет радовать юных курян.Также была озвучена просьба помочь с ремонтом районного дворца культуры в Курском районе в поселке Камыши. Работы запланировали на следующий год. Их проведут на средства федерального и областного бюджета, а также муниципального образования.