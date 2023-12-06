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13 жителей Курской области получили ключи от адаптированных автомобилей Lada Granta

Курянам, пострадавшим на производстве, выдали оборудованные автомобили
Фото пресс-службы СФР

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Транспортные средства специально оборудовали с учетом индивидуальных особенностей автовладельцев, получивших травмы на производстве.
Кроме покупки автомобиля, отделение фонда ежеквартально компенсирует затраты на текущий ремонт и горюче-смазочные материалы, а также капремонт, который можно провести один раз в течение срока эксплуатации транспорта.

За счет средств социального страхования пострадавшие на производстве куряне проходят медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, санаторно-курортное лечение, получают технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, единовременные и ежемесячные выплаты.
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