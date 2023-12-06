Отключение водоснабжения

Отключение пройдет в связи с необходимостью проведения срочных работ.

7 декабря, в четверг, с 9.00 до 17.00 часов будет прекращена подача воды в микрорайон КЗТЗ, а также по следующим адресам:ул.50 лет Октября, ул. Чернышевского, ул. Павлуновского, ул.Чехова, ул.Ломоносова, ул. Щепкина, ул.Дзержинского (от №47 и выше), ул.Большевиков (от №42 и выше), ул.Суворовская (от №56 и выше), ул.Зеленая, ул.Щемиловка, ул.Бойцов 9 Дивизии (от №134 и выше), ул. Мичурина, Воротние переулки, Выгонные переулки, пер.и пр.Узенький, Аэродромные пер., ул.Аэродромная, Суворовские переулки, ул. Пирогова, пер. Пирогова, ул.Беговая, ул.Асеева, Благодатные переулки, ул.Энгельса, пер.Энгельса, улицы Песковские, ул.К.Армии (от №34 и выше), ул.Пионеров (от № 28 и выше), ул.Нижняя Луговая, Ниж.Луговые переулки, ул.П.Минакова, ул.Малиновая, ул. Кольцова, ул.Рассыльная, ул. Бочарова, ул. Овечкина, ул.Чумаковская, ул. Дружининская (от №34 до №17), Фатежские и Запольные переулки, ул.Запольная (от № 7 и выше), ул.Планерная, Планерные пер., ул. Бурцевка (от № 36 и выше), ул . Косиновская, ул.Планерная, Бурцевские переулки, Бурцевский пр., ул. Н. Масловка, ул. Масловка, ул. Пучковка (от №17 и выше), 1-я и 2-я Орловская улицы, ул.Звездная, пр. Клыкова, пр. Н. Плевицкой, пр.Хрущева (от №24 до №44), ул. Веспремская, ул.Студенческая, пр.Дружбы , ул. Орловская, пр. Сергеева, пр.Энтузиастов (нечетные номера домов), Майский бульвар (№9 и №11) ,застройки индивидуальных жилых домов по пр. Дружбы с прилегающими улицами.