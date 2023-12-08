В Курской области повысился индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства в Курской области за 10 месяцев составил 110,7%, при этом по стране - 103,5%.

Таких результатов удалось добиться в том числе за счет роста в обработке, где объем производства увеличился более чем на 18,5%.Наибольший вклад в достижение таких показателей внесли предприятия группы «Готэк», КЭАЗ, «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», Курский аккумуляторный завод, «Электроагрегат», «Рудоавтоматика им. В.В. Сафошина», «Вагонмаш», «Маяк», предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, стройиндустрии и другие.В регионе продолжается реализация около 20 крупных инвестиционных проектов, расширяется кооперация – внутриобластная, межрегиональная и международная, особенно активно – с предприятиями Республики Беларусь.