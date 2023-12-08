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В Курской области повысился индекс промышленного производства

Индекс промышленного производства в Курской области за 10 месяцев составил 110,7%, при этом по стране - 103,5%. 

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Таких результатов удалось добиться в том числе за счет роста в обработке, где объем производства увеличился более чем на 18,5%.
Наибольший вклад в достижение таких показателей внесли предприятия группы «Готэк», КЭАЗ, «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», Курский аккумуляторный завод, «Электроагрегат», «Рудоавтоматика им. В.В. Сафошина», «Вагонмаш», «Маяк», предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, стройиндустрии и другие.

В регионе продолжается реализация около 20 крупных инвестиционных проектов, расширяется кооперация – внутриобластная, межрегиональная и международная, особенно активно – с предприятиями Республики Беларусь.


 
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