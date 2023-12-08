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На реке Сейм выявлено нарушение правил рыболовства

Сотрудники Минприроды Курской области провели совместный рейд по контролю за соблюдением природоохранного законодательства.
Фото с официального сайта Курская область

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 В ходе проверки на зимовальной яме, расположенной на реке Сейм, был обнаружен нарушитель.

Установлено, что мужчина ловил рыбу в запрещенном месте в закрытые для ловли сроки. Сотрудники составили административный материал за нарушение правил рыболовства, этому любителю грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, на зимовальной яме было обнаружено порядка 20 жерлиц - снастей для ловли щуки зимой. Они были изъяты, владелец снастей устанавливается, ему также грозит административное наказание в виде штрафа.
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