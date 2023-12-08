В Курской области появился новый памятник природы

Территория «Левобережье реки Оскол у села Никольское» объявлена памятником природы

Территория «Левобережье реки Оскол у села Никольское» расположена в Горшеченском районе. Его площадь составляет более 40 га. Цель создания памятника природы – охрана пойменного ландшафта речной долины Верхнего Поосколья. Она включает в себя участки пойменного леса, луга и болота, являющиеся местом обитания представителей редких видов флоры и фауны.На территории памятника природы отмечено 117 видов сосудистых растений, 4 из которых включены в Красную книгу Курской области. Здесь обитают 36 видов беспозвоночных животных, в том числе шмель глинистый, который охраняется на региональном уровне, и 35 видов позвоночных животных, среди которых орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу России.