Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области появился новый памятник природы

Территория «Левобережье реки Оскол у села Никольское» объявлена памятником природы

Фото с официального сайта Курская область

Читайте также

Территория «Левобережье реки Оскол у села Никольское» расположена в Горшеченском районе. Его площадь составляет более 40 га. Цель создания памятника природы – охрана пойменного ландшафта речной долины Верхнего Поосколья. Она включает в себя участки пойменного леса, луга и болота, являющиеся местом обитания представителей редких видов флоры и фауны.

На территории памятника природы отмечено 117 видов сосудистых растений, 4 из которых включены в Красную книгу Курской области. Здесь обитают 36 видов беспозвоночных животных, в том числе шмель глинистый, который охраняется на региональном уровне, и 35 видов позвоночных животных, среди которых орлан-белохвост, занесенный в Красную книгу России.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

К нотариусу можно записаться через портал «Госуслуги»

До 1 января жителям многоквартирных домов необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования

В Курской области регистрируется рекордно низкая безработица

В МФЦ курянам могут предоставить бесплатную юридическую помощь

На реке Сейм выявлено нарушение правил рыболовства

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске