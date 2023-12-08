В МФЦ курянам могут предоставить бесплатную юридическую помощь
Специалисты Государственного юридического бюро Курской области бесплатно консультируют жителей в филиалах МФЦ региона в соответствии с заключенным между учреждениями соглашением.
При обращении в Госюрбюро нужно иметь при себе паспорт, документ, подтверждающий право на обращение за бесплатной юридической помощью (справка об инвалидности, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и т.д.), и документы по интересующему вопросу.
Выездные приемы пройдут 12 декабря с 11:00 до 15:00 в филиале МФЦ по Беловскому району и 20 декабря с 11:00 до 15:00 в филиале МФЦ по Большесолдатскому району.
График приема размещен на сайте МФЦ: https://clck.ru/36z4CK.