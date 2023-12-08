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В МФЦ курянам могут предоставить бесплатную юридическую помощь

Специалисты Государственного юридического бюро Курской области бесплатно консультируют жителей в филиалах МФЦ региона в соответствии с заключенным между учреждениями соглашением.

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Право на получение бесплатной юридической помощи имеют малоимущие граждане, инвалиды I и II группы, инвалиды III группы - по вопросам трудоустройства, пенсионного обеспечения и социальной защиты, а также ветераны, участники СВО, дети-инвалиды, дети-сироты и представители других категорий граждан в рамках федерального и регионального законодательства.

При обращении в Госюрбюро нужно иметь при себе паспорт, документ, подтверждающий право на обращение за бесплатной юридической помощью (справка об инвалидности, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и т.д.), и документы по интересующему вопросу.

Выездные приемы пройдут 12 декабря с 11:00 до 15:00 в филиале МФЦ по Беловскому району и 20 декабря с 11:00 до 15:00 в филиале МФЦ по Большесолдатскому району.

График приема размещен на сайте МФЦ: https://clck.ru/36z4CK.


 
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