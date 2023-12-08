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В Курской области регистрируется рекордно низкая безработица

На сегодняшний день в Курской области регистрируется рекордно низкая безработица, но в то же время ярко выражена нехватка трудовых ресурсов на предприятиях.

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 Обсуждение вариантов увеличения кадрового потенциала региона стало основной темой круглого стола, в котором принял участие губернатор Курской области Роман Старовойт.

Только в 2023 году общий объем инвестиций в расширение производственных мощностей в Курской области составил более 220 млрд рублей, открыты 20 новых предприятий, появились около 3,5 тысяч рабочих мест со средней заработной платой более 63 тыс. рублей. Вместе с тем, уровень безработицы составляет 0,3% – это 2 место в Российской Федерации.

На территории Курской области реализуется комплекс мер, направленных на привлечение и сохранение трудового потенциала региона. На протяжении нескольких лет действует льготная ипотека. Она позволяет снизить ставку на 3%. Осуществляется подготовка специалистов по наиболее востребованным профессиям. В ряде школ региона и Государственном аграрном университете действуют классы, которые создаются при участии сельскохозяйственных предприятий.

  Также глава региона рассказал о зарубежном опыте проведения профориентации. Так, в Сингапуре ученики, получающие среднее профессиональное образование, параллельно могут реализовывать полученные навыки на этой же площадке.
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