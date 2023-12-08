До 1 января жителям многоквартирных домов необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования

Перезаключить договор необходимо по утвержденным Минстроем России типовым формам, для Курской области они доступны на сайте в разделе «Информация для потребителей».







Договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, заключенные до 1 сентября 2023 года, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года.Заключить договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме могут сразу все собственники на основе решения общего собрания, либо индивидуально, напрямую с газораспределительной организацией.Согласно изменениям в федеральном законе «О газоснабжении в РФ», в жилищном кодексе и правилах пользования газом, газораспределительные специализированные организации могут осуществлять деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Такой компанией в Курской области является «Газпром газораспределение Курск».