К нотариусу можно записаться через портал «Госуслуги»
Новый сервис «Запись к нотариусу» реализован благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».
Для этого на «Госуслугах» нужно:
— открыть форму записи на прием к нотариусу https://gosuslugi.ru/600771/1/form и указать регион, в котором хотите записаться;
— выбрать подходящую тематику из предложенных;
— ознакомиться с описанием нотариального действия и документами, которые понадобятся на приеме;
— проверить данные и по желанию загрузить фото или сканы документов — это поможет нотариусу подготовиться к приему;
— указать нотариуса, к которому хотите записаться;
— выбрать дату и время приема и нажать «Записаться к нотариусу».
Записаться на прием к нотариусу можно в один день по нескольким вопросам, по каждому — отдельно.
В личном кабинете на портале «Госуслуг» можно отменить запись. Если необходимо перенести время, то следует отменить запись и записаться заново на нужное время.
Узнать больше о сервисе можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/notary/102751.