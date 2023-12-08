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К нотариусу можно записаться через портал «Госуслуги»

Новый сервис «Запись к нотариусу» реализован благодаря национальному проекту «Цифровая экономика».


 

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Теперь можно онлайн выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг и записаться на удобное время.

Для этого на «Госуслугах» нужно:
— открыть форму записи на прием к нотариусу https://gosuslugi.ru/600771/1/form и указать регион, в котором хотите записаться;
— выбрать подходящую тематику из предложенных;
— ознакомиться с описанием нотариального действия и документами, которые понадобятся на приеме;
— проверить данные и по желанию загрузить фото или сканы документов — это поможет нотариусу подготовиться к приему;
— указать нотариуса, к которому хотите записаться;
— выбрать дату и время приема и нажать «Записаться к нотариусу».
Записаться на прием к нотариусу можно в один день по нескольким вопросам, по каждому — отдельно.

В личном кабинете на портале «Госуслуг» можно отменить запись. Если необходимо перенести время, то следует отменить запись и записаться заново на нужное время.

Узнать больше о сервисе можно по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/notary/102751.


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