Красную площадь Курска украшают к новогодним праздникам

В Курске приступили к новогоднему оформлению территории на Красной площади.

В настоящее время специалисты приступили к перекрытию площади. Просьба к автомобилистам с пониманием отнестись к проводимым работам.До 17 декабря здесь появится 120 живых елей и различные светодиодные инсталляции. Праздничное настроение в «Красном лесу» горожанам будут создавать яркие фотозоны: фонари-беседки, Деды Морозы на самокатах, арки «Тоннель», комплект саней с оленями, красные скамейки и др.Для маленьких курян в «Красном лесу» с 23 декабря заработает приемная Деда Мороза.