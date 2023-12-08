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Красную площадь Курска украшают к новогодним праздникам

В Курске приступили к новогоднему оформлению территории на Красной площади.
Фото из официальной группы ВК Город Курск

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В настоящее время специалисты приступили к перекрытию площади. Просьба к автомобилистам с пониманием отнестись к проводимым работам.

До 17 декабря здесь появится 120 живых елей и различные светодиодные инсталляции. Праздничное настроение в «Красном лесу» горожанам будут создавать яркие фотозоны: фонари-беседки, Деды Морозы на самокатах, арки «Тоннель», комплект саней с оленями, красные скамейки и др.

 Для маленьких курян в «Красном лесу» с 23 декабря заработает приемная Деда Мороза.
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