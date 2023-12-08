«Телекомпания «ТАКТ» - Госконтракт с организацией «Добрый Дом» был заключен 8 апреля 2022-го года. В рамках этого договора ответственная организация обязана была выполнить работы еще до начала 2023 года. Однако, как известно, сроки реализации проекта регулярно переносились.Как пишет
В связи с чем, проверку провела Прокуратура города Курска в ходе которой, были подтверждены нарушения и назначено наказание судом.
На основании исследованных материалов дела, мировой судья пришел к выводу, в виновности должностного лица в совершении указанного правонарушения. С учетом смягчающихся обстоятельств ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере более 2 млн. 714 тыс. рублей, постановление может быть обжаловано.
Подрядчик оштрафован за срыв сроков реконструкции парка «Патриот»
В областном центре суд оштрафовал подрядчика, за срывание сроков реконструкции мемориального комплекса «Курская дуга» и парка «Патриот».