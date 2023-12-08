Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Подрядчик оштрафован за срыв сроков реконструкции парка «Патриот»

В областном центре суд оштрафовал подрядчика, за срывание сроков реконструкции мемориального комплекса «Курская дуга» и парка «Патриот». 

Читайте также

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - Госконтракт с организацией «Добрый Дом» был заключен 8 апреля 2022-го года. В рамках этого договора ответственная организация обязана была выполнить работы еще до начала 2023 года. Однако, как известно, сроки реализации проекта регулярно переносились. 
В связи с чем, проверку провела Прокуратура города Курска в ходе  которой, были подтверждены нарушения и назначено наказание судом.

На основании исследованных материалов дела, мировой судья пришел к выводу, в виновности должностного лица в совершении указанного правонарушения. С учетом смягчающихся обстоятельств ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере более 2 млн. 714 тыс.  рублей, постановление может быть обжаловано.

 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В краеведческом музее открылась экспозиция для людей с нарушениями зрения

Красную площадь Курска украшают к новогодним праздникам

Красную площадь Курска украшают к новогодним праздникам

К нотариусу можно записаться через портал «Госуслуги»

До 1 января жителям многоквартирных домов необходимо заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске