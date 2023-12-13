Курские льготники получили 1602 путёвки на санаторно-курортное лечение

Ежегодно Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Курской области выдает гражданам, имеющим льготу, путевки на санаторно-курортное лечение.





С начала текущего года путевки получили 1602 курянина, 1350 из них уже побывали в санаториях.Путевки и бесплатный проезд к месту лечения и обратно предоставляются льготникам, не отказавшимся от набора социальных услуг в пользу денежной выплаты. Граждане, имеющие первую группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на вторую путевку и бесплатный проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего лица.Профиль санатория соответствует рекомендациям лечащего врача. Длительность санаторно-курортного лечения составляет 18 дней для взрослых, 21 день для детей-инвалидов, а в случае, когда инвалидность связана с заболеваниями или последствиями травмы спинного мозга — от 24 до 42 дней.Для получения путевки необходимо в поликлинике у лечащего врача получить справку о медицинских показаниях на санаторно-курортное лечение, затем обратиться с заявлением в Отделение СФР по Курской области или подать заявление на портале Госуслуг или в МФЦ.