физической культуры и спорта области Алексей Петухов, а также сильнейшие шахматисты городских школ, которые и сразились в первом турнире, прошедшем в новом помещении.В мероприятии приняли участие глава Курска Игорь Куцак, министр
Двери клуба для всех желающих открыты со вторника по пятницу с 10:00 до 22:00, в субботу и в воскресенье с 10:00 до 20:00. Его адрес: ул. Щепкина, 4б/1.
В Курске открылся новый шахматный клуб
В Курске состоялось торжественное открытие нового помещения городского шахматного клуба.
Фото из официальной группы ВК Курская область