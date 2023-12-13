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В Курске открылся новый шахматный клуб

В Курске состоялось торжественное открытие нового помещения городского шахматного клуба. 
Фото из официальной группы ВК Курская область

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В мероприятии приняли участие глава Курска Игорь Куцак, министр физической культуры и спорта области Алексей Петухов, а также сильнейшие шахматисты городских школ, которые и сразились в первом турнире, прошедшем в новом помещении.

  Двери клуба для всех желающих открыты со вторника по пятницу с 10:00 до 22:00, в субботу и в воскресенье с 10:00 до 20:00. Его адрес: ул. Щепкина, 4б/1.
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