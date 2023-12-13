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Лента новостей / В регионе

Подписал закон о бюджете региона на 2024

Подписал закон о бюджете региона на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. 

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Ранее он был принят на заседании Курской областной Думы.

Бюджет региона, как и в прошлые годы, сохранил свою социальную направленность. Расходы на эту сферу составляют более 65% — это 57,9 млрд рублей, из них на образование будет выделено 27,7 млрд рублей, на здравоохранение — 7,8 млрд рублей, на социальную политику — более 18,6 млрд рублей.

Также предусмотрены средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, индексацию ряда социальных выплат и пособий, обеспечение населения бесплатными лекарственными препаратами и детей-сирот жильем, на реконструкцию трамвайной сети и приобретение трамваев.
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