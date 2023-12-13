Суд обязал Солнцевское ЖКХ рекультивировать полигон ТКО

Прокуратурой Солнцевского района совместно с Минприроды Курской области в июне 2023 года была проведена проверка в отношении полигона твердых коммунальных отходов, расположенного в селе Меловое Солнцевского района.

Данный полигон находится в собственности ООО «Солнцевское ЖКХ». В ходе осмотра его территории были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства. Также установлено, что не исполнялись мероприятия по улучшению земель и охране почв после окончания складирования мусора на территории полигона ТКО.По результатам совместной проверки прокуратурой района генеральному директору ООО «Солнцевское ЖКХ» вынесено представление. В связи с тем, что оно не было исполнено, прокуратура направила в суд исковое заявление с требованиями разработать проекты восстановления нарушенных земель и произвести рекультивацию. Также прокурор поставил вопрос о наложении ареста на земельный участок и запрете юрлицу совершать действия по заключению сделок в отношении данной территории.Суд требования прокуратуры удовлетворил.