В период новогодних праздников 6 дополнительных поездов свяжут Курск с Москвой
Об этом сообщили в региональном минтрансе.
С 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года будут курсировать шесть дополнительных пассажирских поездов:
- №219 Москва–Белгород (прибытие в Курск 30 декабря и 6 января в 03:47);
- №233 Москва–Курск (прибытие в Курск 30 декабря и 6 января в 12:42);
- №235 Москва–Белгород (прибытие в Курск 31 декабря в 20:57).
В обратном направлении:
- №220 Белгород–Москва (отправление из Курска 3 и 8 января в 04:04);
- №234 Курск–Москва (отправление из Курска 2 и 8 января в 15:58);
- №236 Белгород–Москва (отправление из Курска 30 декабря в 13:27).
Купить билеты, а также узнать актуальное расписание можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте ОАО «РЖД».
Купить билеты, а также узнать актуальное расписание можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».