На улицах города устраняют последствия снегопада
Всю ночь на улицах города работало 68 единиц техники.
В течение вчерашней ночи несколько раз обрабатывались автомобильные дороги песко-соляной смесью, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.
Сейчас рабочие сконцентрировались на уборке второстепенных улиц и вывозе снега.
Особое внимание уделяется уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подходов к социальным учреждениям, подземным переходам.
Сегодня с самого раннего утра сотрудники городской и областной администраций вышли на расчистку остановок общественного транспорта.
Днём на улицах областного центра будут работать 78 единиц техники и 66 дорожных рабочих.