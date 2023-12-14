На улицах города устраняют последствия снегопада

Всю ночь на улицах города работало 68 единиц техники.

Дорожные рабочие убирали снег и обрабатывали реагентами улицы и основные магистрали, по которым ходит общественный транспорт.В течение вчерашней ночи несколько раз обрабатывались автомобильные дороги песко-соляной смесью, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.Сейчас рабочие сконцентрировались на уборке второстепенных улиц и вывозе снега.Особое внимание уделяется уборке пешеходных маршрутов, остановок общественного транспорта, подходов к социальным учреждениям, подземным переходам.Сегодня с самого раннего утра сотрудники городской и областной администраций вышли на расчистку остановок общественного транспорта.Днём на улицах областного центра будут работать 78 единиц техники и 66 дорожных рабочих.