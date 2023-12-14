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Лента новостей / В регионе

В Курской области появился новый способ мошенничества

В Курской области мошенники рассылают сообщения от имени И.О. начальника Судебного департамента.

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В Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области отметили, что участились случаи телефонного мошенничества от лица, представляющегося и.о начальника Управления Судебного департамента в Курской области Сергеем Тураевым.

"Ввиду участившихся случаев телефонного мошенничества, в частности, поступления звонков, смс-сообщений и сообщений в различных мессенджерах от лица, представляющегося и.о. начальника Управления Судебного департамента в Курской области Тураевым Сергеем Владимировичем, с целью вымогательства денежных средств просим соблюдать осторожность в общении и лично связаться с ним", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы региона.

СУ СКР по Курской области начал процессуальную проверку по данному факту.
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