Елочные базары в Курске открываются с 20 декабря

Площадки будут организованы в трех округах областного центра.

В Железнодорожном округе елочные базары развернутся у домов № 65 и № 35 по улице Союзной.В Сеймском округе елочку можно будет приобрести по улице Харьковской, 10/1 и проспекте Кулакова, 9.В Центральном округе откроется девять площадок для торговли новогодними деревьями.Они разместятся по адресам: проспект Клыкова, возле домов №№ 30, 35 и 92, проспект Победы, возле домов №№ 2, 14 и 44, у дома № 1 на проспекте Дружбы, улица Веспремская - проспект Дружбы, 7, у дома № 80 по улице Радищева.Цены на елочных базарах будут варьироваться от 350 до 500 рублей за метр дерева.