Елочные базары в Курске открываются с 20 декабря
Площадки будут организованы в трех округах областного центра.
Фото с официального сайта "Телекомпания "ТАКТ"
В Сеймском округе елочку можно будет приобрести по улице Харьковской, 10/1 и проспекте Кулакова, 9.
В Центральном округе откроется девять площадок для торговли новогодними деревьями.
Они разместятся по адресам: проспект Клыкова, возле домов №№ 30, 35 и 92, проспект Победы, возле домов №№ 2, 14 и 44, у дома № 1 на проспекте Дружбы, улица Веспремская - проспект Дружбы, 7, у дома № 80 по улице Радищева.
Цены на елочных базарах будут варьироваться от 350 до 500 рублей за метр дерева.