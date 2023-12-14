Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Елочные базары в Курске открываются с 20 декабря

Площадки будут организованы в трех округах областного центра. 
Фото с официального сайта "Телекомпания "ТАКТ"

Читайте также

В Железнодорожном округе елочные базары развернутся у домов № 65 и № 35 по улице Союзной.

В Сеймском округе елочку можно будет приобрести по улице Харьковской, 10/1 и проспекте Кулакова, 9.

В Центральном округе откроется девять площадок для торговли новогодними деревьями.

Они разместятся по адресам: проспект Клыкова, возле домов №№ 30, 35 и 92, проспект Победы, возле домов №№ 2, 14 и 44, у дома № 1 на проспекте Дружбы, улица Веспремская - проспект Дружбы, 7, у дома № 80 по улице Радищева.

Цены на елочных базарах будут варьироваться от 350 до 500 рублей за метр дерева.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Как выбрать свежую ёлку

В Курской области появился новый способ мошенничества

На улицах города устраняют последствия снегопада

В период новогодних праздников 6 дополнительных поездов свяжут Курск с Москвой

В период новогодних праздников 6 дополнительных поездов свяжут Курск с Москвой

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске