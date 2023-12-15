Стартовала регистрация на «Лыжню России»
Началась дистанционная регистрация на Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России»
Зарегистрироваться можно по ссылке https://clck.ru/36zHGq или зайдя в личный кабинет на Госуслугах и через строку поиска задать запрос с текстом «запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях».
На странице также доступно положение о проведении соревнований в Курской области с указанием дистанций, правил участия и времени стартов.
Традиционная запись на «Лыжню России» будет доступна в привычном для спортсменов режиме с 5 февраля 2024 года.