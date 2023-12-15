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Стартовала регистрация на «Лыжню России»

Началась дистанционная регистрация на Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России»

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Эти соревнования состоятся 10 февраля 2024 года и проводятся при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Зарегистрироваться можно по ссылке https://clck.ru/36zHGq или зайдя в личный кабинет на Госуслугах и через строку поиска задать запрос с текстом «запись на участие в массовых физкультурных мероприятиях».

На странице также доступно положение о проведении соревнований в Курской области с указанием дистанций, правил участия и времени стартов.
Традиционная запись на «Лыжню России» будет доступна в привычном для спортсменов режиме с 5 февраля 2024 года.
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