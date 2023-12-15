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Центр поддержки молодежных инициатив продолжает помогать трудоустройству

Центром было выдано 257 направлений для трудоустройства, трудоустроено 144 человека.

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Центр поддержки молодежных инициатив продолжает помогать трудоустройству подростков и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
Регистрация несовершеннолетних подростков осуществляется в присутствии одного из родителей, либо лиц их заменяющих. Наличие паспортов обязательно.
Соискатели в возрасте от 18 до 35 лет, ищущие работу на условиях постоянной занятости, могут воспользоваться электронной биржей труда для получения направления к работодателю дистанционно. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте учреждения cpmi46.ru.
Полный список обновленных вакансий размещен в свободном доступе на официальном сайте: cpmi46.ru в разделе «О трудоустройстве».
Прием и регистрация молодых людей осуществляется по адресу: ул. Ленина, 15, 4-й этаж, 2 кабинет. Тел.: 51-07-82.
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