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Избран глава Железногорска

 В ближайшее время состоится процедура вступления в должность избранного главы города Железногорска

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 Им станет Исполняющий обязанности главы Железногорска Александр Михайлов.  Решение принято сегодня на внеочередном заседании Железногорской городской Думы. 
  Ранее Александр Михайлов работал в должности первого заместителя главы администрации Железногорска. В начале ноября он был назначен исполняющим обязанности главы города. В рамках конкурсных процедур Александр Михайлов как участник конкурса представил свою программу социально-экономического развития Железногорска членам конкурсной комиссии, депутатам Железногорской городской Думы, сотрудникам администрации города. В ходе голосования кандидатура Александра Михайлова была единогласно поддержана депутатами.
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