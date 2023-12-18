Избран глава Железногорска

В ближайшее время состоится процедура вступления в должность избранного главы города Железногорска

Им станет Исполняющий обязанности главы Железногорска Александр Михайлов. Решение принято сегодня на внеочередном заседании Железногорской городской Думы.Ранее Александр Михайлов работал в должности первого заместителя главы администрации Железногорска. В начале ноября он был назначен исполняющим обязанности главы города. В рамках конкурсных процедур Александр Михайлов как участник конкурса представил свою программу социально-экономического развития Железногорска членам конкурсной комиссии, депутатам Железногорской городской Думы, сотрудникам администрации города. В ходе голосования кандидатура Александра Михайлова была единогласно поддержана депутатами.