Управляющие компании не могут жить по старому

Телекомпания ТАКТ причина ясна – необоснованный экономический тариф на уровне, только подумать, десятилетней давности.Как передает
Необратимые последствия не заставили себя ждать, как итог, представители сферы ЖКХ пошли в суд. Так, судебное разбирательство, привело к признанию незаконным утвержденный размер тарифа. Однако, уже через две недели, Курское городское собрание проголосовало за возврат той же ничтожной суммы платы, которая действует в регионе с 2014 года. Именно это стало причиной настоящего кадрового голода в сфере ЖКХ.
Андрей Дубовский, начальник участка УК «Аврора»: «Маленькие зарплаты в наше нелегкое время у сотрудников ЖКХ не только в нашей компании, но и в других. Из-за того, что тариф не менялся с 2014 года. Если допустим раньше была норма на одного слесаря 1-2 дома, ну или 3, в крайнем случае. Сейчас же на одного человека – 16 домов обслуживания.
Константин Вялых, водитель и тракторист управляющей компании «Сейм»: «На двух должностях работаю, день и ночь пашу! А поднимать зарплату не хотят. Все упирается в тариф, который не поднимается с 2014 года. К руководству обращаюсь - ничего сделать не могут. Ребята с конторы постепенно уходят, работать некому. Я тоже считаю, что задерживаться не стоит, за эти деньги».
Количество сотрудников заметно влияет на качество выполняемых услуг. Трудно найти персонал, который будет убирать огромные площади за ничтожно низкие зарплаты. Стоит отметить, что совсем недавно прошел мощный снежный циклон, однако справиться с ним удалось едва ли. Инженерный состав регулярно уходит из управляющих компаний, а оставшиеся работники вынуждены исполнять обязанности, будучи на двух-трех должностях одновременно. Стоит учитывать и тот факт, что речь идет, в основном, о людях пожилого возраста.
Елена Лунина, заместитель начальника УК "Соловушка": «Проблемы у нас большие. Проблема именно с сотрудниками управляющей компании «Соловушка». Низкие заработные платы. На сегодняшний момент у меня увольняются два дворника. Подаем объявление, но не идет, конечно, никто. Каким образом добавлять? Обращаюсь к генеральному директору, Светлане Анатольевне. Она говорит, а где я возьму деньги, когда тариф маленький».
Стоит подчеркнуть, что плата за содержание жилья - это те средства, которые тратятся непосредственно на сам многоквартирный дом. Администрация Курска пообещала разработать новый тариф в октябре, однако спустя два месяца никаких действий, они не предприняли. В связи с этим, городские многоэтажки обслуживаются по тарифы десятилетней давности, принимая во внимание рост стоимости на все категории услуг и коммуникаций.
Владимир Березин, инженер управляющей компании «Сейм»: «Сегодня оттепель, у меня порядка тридцати заявок, чего не было в прошлом году, а я не знаю, что делать! Я не могу предложить цену кровельщикам, чтобы нанять их такую, как допустим при капитальном ремонте. Ну, естественно люди просто отказываются выполнять, у меня нет возможности просто помочь жителям даже. Тариф не индексируется, не поднимается, а по капитальному ремонту, по-моему, 19% в этом году подняли. Поэтому в следующем нам еще будет тяжелее»
«Почему-то только в Курске власть бездействует. В остальных регионах такой проблемы нет»
Управляющие компании, которые оказались в «тупике», рассматривают вопрос о приостановке некоторых услуг, что приведет к пагубным результатам для местного населения. Впрочем, предпринимать какие-либо действия, вероятно, не придется, ведь обслуживание домов остановится само собой, когда уйдут последние кадры.
Александр Толстошеев, слесарь УК “Аврора + »: «Ну, мы не успеваем делать! Вот, сейчас с крыши только слезли, то в подвалы, то на крыши. Дворники за эту зарплату тоже не работают».
Андрей Гнездилов, слесарь УК «Аврора + »: «А власть бездействует. Уже Старовойту не надо ничего, только отчитываются! У них все хорошо! У них хорошо, а у нас плохо. Ни зарплат, ничего нет! Уходят и никто не приходит! Никто не приходит, а кто будет приходить! Хоть самому убегай!».
За последние три года ушло порядка 30 процентов персонала и теперь наступит ли коммунальный коллапс, зависит от городских властей. При принятии каких-либо решений необходимо отдавать себе отчет в том, что выполнять аварийные заявки и даже запускать отопление скоро станет попросту некому.
Управляющие компании не могут жить по старому
Управляющие компании города Курска бьют тревогу о предстоящем коммунальном коллапсе, назревание которого игнорируется представителями Администрации города.