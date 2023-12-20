Осенний призыв подходит к завершению

Через призывную комиссию на этот раз прошли более 1,5 тыс. призывников, из которых порядка 300 человек призваны в ряды вооруженных сил.

98% бойцов будут служить в Западном военном округе, 2% отправлены в ЮВО. Служба проходит исключительно на территории РФ, при этом служить на новых территориях и принимать участие в специальной военной операции призывники не будут. Четверо ребят отправились служить в Президентский полк.Всего 23 человека, которым были переданы повестки, не явились. Им необходимо явиться на следующий призыв, иначе в отношении них военкомом могут быть приняты ограничения и назначены штрафы. В этом призыве также есть один уклонист, в отношении которого переданы документы в следственный комитет.В этом году повестки передавались не только лично, но и через заказные письма.Со следующего года в силу вступают изменения в виде увеличения возраста призыва. Призыву будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Закон будет распространяться, в том числе и на граждан, которым исполнилось 27 лет после 1 января 2024 года.