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В январе курян ждут 2 елочных и 2 стандартных маршрута Экотакси

20 и 21 января волонтерам можно отдать новогоднюю елку, которая станет кормом или подстилкой для животных.

 
Фото НовостиКурска

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14 и 28 января пройдут стандартные первый и второй маршруты, на которых эковолонтеры будут принимать вторсырье на переработку.

Расписание первых маршрутов:
— 10.00 −10.20 — точка у входа в к-тр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23А)
— 10.30 — 10.50 — пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у дет.площадки)
— 11.00 — 11.20 — парковка ТЦ «Бумеранг» (ул.Студенческая, 20А)
— 11.40 — 12.00 — переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)
— 12.10 — 12.30 — ул. Челюскинцев, 25
— 12.50 — 13.10 — 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Расписание вторых маршрутов:
— 10.00 — 10.20 — парковка кинотеатр «Родина» (ул.Менделеева, 31)
— 10.30 — 10.50 — парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20)
— 11.00 — 11.20 — парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)
— 11.40 — 12.00 — ул. Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»)
— 12.20 — 12.40 — пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)
— 12.50 — 13.10 — парковка Гипермаркета «Европа-29» (пр. Победы, 48)



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