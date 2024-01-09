В январе курян ждут 2 елочных и 2 стандартных маршрута Экотакси

20 и 21 января волонтерам можно отдать новогоднюю елку, которая станет кормом или подстилкой для животных.





14 и 28 января пройдут стандартные первый и второй маршруты, на которых эковолонтеры будут принимать вторсырье на переработку.Расписание первых маршрутов:— 10.00 −10.20 — точка у входа в к-тр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23А)— 10.30 — 10.50 — пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у дет.площадки)— 11.00 — 11.20 — парковка ТЦ «Бумеранг» (ул.Студенческая, 20А)— 11.40 — 12.00 — переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)— 12.10 — 12.30 — ул. Челюскинцев, 25— 12.50 — 13.10 — 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)Расписание вторых маршрутов:— 10.00 — 10.20 — парковка кинотеатр «Родина» (ул.Менделеева, 31)— 10.30 — 10.50 — парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20)— 11.00 — 11.20 — парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между ул. Дзержинского, 69Б и ул. Дзержинского, 67)— 11.40 — 12.00 — ул. Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»)— 12.20 — 12.40 — пр. Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью)— 12.50 — 13.10 — парковка Гипермаркета «Европа-29» (пр. Победы, 48)