В Курске расширился список бесплатной Молочной кухни

В 2023 году к списку обладающих правом на получение бесплатного питания добавились дети инвалиды и дети из семей граждан, принимающих участие в СВО.





Дети указанных категорий, как и малыши, живущие в малоимущих семьях и семьях, в которых родилось трое и более детей, могут получить в соцучреждении молочные продукты и сухие смеси.В перечень выдаваемого продовольствия входят: молоко, кефир, творог и сухие смеси, выдаваемые по нормам в соответствии с возрастом ребенка.Проект города Курска «Система социальной поддержки семьи с детьми: «Молочная кухня» как первый шаг к качеству жизни» вошел в ТОП-100 проектов Всероссийской премии «Служение», которая проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. На премию было подано почти 19 тысяч заявок из всех регионов страны. Победителей определит народное голосование, которое завершится 14 января.