В Курске в 2024 году капитально отремонтируют четыре школы

Об этом рассказали в комитете образования.





В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» капремонт пройдет в лицее № 6 им. М.А. Булатова, школе № 10 им. Е.И. Зеленко, школе № 18 им. А.С. Сергеева и в школе № 41.Как пояснили в ведомстве, в лицее № 6 в настоящий момент получают знания 915 школьников. На период проведения капитального ремонта обучение 1-4-х классов будет осуществляться на базе школы № 32, 5-11-х классов — в школе № 27.В школе № 10 учатся 600 детей. Во время капитального ремонта занятия для учеников 1-4-х классов будут проходить в школе № 15, 5-11-х классов — в школе № 8.915 детей занимаются в школе № 41. Все школьники на период проведения капитального ремонта будут переведены в школу № 56.В школе № 18 учатся 616 ребят. На период проведения капитального ремонта занятия для 1-х, 2-х, 10-х, 11-х классов будут проводиться в школе № 7, для 3-9-х классов — в гимназии № 25.