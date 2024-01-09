В Курске утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ

Утверждено расписание проведения единого государственного экзамена, основного государственного экзамена в 2024 году.





Для проведения ЕГЭ традиционно выделено три периода:— досрочный — с 22 марта по 22 апреля 2024 года;— основной — с 23 мая по 1 июля 2024 года;— дополнительный — с 4 по 23 сентября 2024 года.Для проведения ОГЭ для выпускников 9-х классов также выделено три периода:— досрочный — с 23 апреля по 18 мая 2024 года;— основной — с 21 мая по 2 июля 2024 года;— дополнительный — с 3 по 24 сентября 2024 года.Напоминаем, что заявления на сдачу ЕГЭ необходимо подать до 1 февраля 2024 года, а на сдачу ОГЭ - до 1 марта 2024 года.