Сегодня в Курской области начинается региональный этап Всероссийский олимпиады школьников
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, которая в этом году проводится по 22 школьным предметам, примут участие более двух тысяч школьников.
Площадками проведения регионального этапа традиционно остаются ведущие вузы. Олимпиады по математике и физике пройдут на базе Юго-Западного государственного университета, олимпиада по химии — в Курском государственном медицинском университете, олимпиада по экологии — на базе Курского государственного аграрного университета. Региональный этап ВсОШ по французскому, немецкому, китайскому языкам, астрономии, экономике и искусству (МХК) будет организован на площадке Центра «УСПЕХ».
С графиком проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024 году можно ознакомиться на сайте регионального центра «УСПЕХ» https://uspeh-cod46.ru/vsosh/2-uncategorised/2075-reg.