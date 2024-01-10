Курская область занимает четвертое место в рейтинге «Зеленый патруль»

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам осени 2023 года.

Курская область по-прежнему в лидерах и занимает в нем 4-ю строчку. Представляемый результат расчета отражает события в сфере экологии с 1 сентября по 30 ноября 2023 года.«Курская область уже не первый год держится в десятке лучших регионов «Национального экологического рейтинга». Стабильно высокий результат говорит о том, что в регионе проводится планомерная работа по улучшению экологической обстановки. Мы стараемся оперативно публиковать актуальную экологическую информацию, а также ценим внимательное отношение граждан к окружающей среде», – рассказал заместитель председателя Правительства Курской области