Курская область занимает четвертое место в рейтинге «Зеленый патруль»
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам осени 2023 года.
«Курская область уже не первый год держится в десятке лучших регионов «Национального экологического рейтинга». Стабильно высокий результат говорит о том, что в регионе проводится планомерная работа по улучшению экологической обстановки. Мы стараемся оперативно публиковать актуальную экологическую информацию, а также ценим внимательное отношение граждан к окружающей среде», – рассказал заместитель председателя Правительства Курской области Константин Поляков.