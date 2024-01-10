В Курске 70% коммунальной инфраструктуры нуждается в замене

Курская область столкнулась со значительным износом сетей жилищно-коммунального хозяйства.

Как написал в своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт:«Регионы сталкиваются с ситуацией, когда даже при использовании имеющихся сегодня финансовых инструментов и федеральных программ износ продолжает увеличиваться. Кроме того, влияет и большая задолженность потребителей. На сегодняшний день в Курской области долг недобросовестных физических и юридических лиц за использование услуг ЖКХ составляет 2,6 млрд рублей, из них более 1 млрд — за теплоснабжение. Данной суммы вполне могло бы хватить на ремонт нескольких километров теплосетей. Частично это помогло бы решить проблему.Для того, чтобы выйти на уровень, когда мы будем ремонтировать больше сетей, чем их выходит из строя, необходимо увеличить финансирование примерно в три раза. Без большой доли федерального финансирования практически не один регион не справится. В эти затраты входит стоимость труб, земляные работы, затраты на благоустройство, а также оборудование ливневок. Из-за отсутствия ливневых канализаций распространяется внешняя коррозия, что приводит к более быстрому износу сетей.К сожалению, на сегодняшний день введение программы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры приостановили. Однако мы в любой момент готовы продолжить работу в этом направлении. Регион нуждается в обновлении сетей ЖКХ. В нашем случае речь идет о суммах от 22 до 120 млрд рублей».